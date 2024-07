Dassault Systèmes lanterne rouge du CAC 40

(AOF) - Dassault Systèmes accuse la plus forte baisse de l'indice phare de la place parisienne à l'ouverture de cette séance de mardi : -5,26% à 33,65 euros. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a revu ses objectifs 2024 à la baisse dans le cadre de ses résultats préliminaires pour le deuxième trimestre 2024 qui seront publiés le 25 juillet. Le chiffre d’affaires total est estimé à 1,495 milliard d’euros, en croissance d’environ 4% à taux de change constants, à comparer avec un objectif de 1,525 -1,555 milliard d’euros.

Le manque à gagner sur le chiffre d'affaires est estimé à 30 millions d'euros, en raison du report de contrats importants.

Les résultats financiers préliminaires pour la période sont présentés en base non-IFRS afin de faciliter la comparaison avec les objectifs financiers de la société fournis en base non-IFRS.

"Alors que le pipeline du deuxième trimestre nous permettait d'atteindre nos prévisions initiales, et que la demande pour nos solutions reste forte, nous avons observé que la signature des transactions faisait l'objet d'une certaine prudence de la part de nos clients, dans un environnement géopolitique complexe. Il est important de souligner que tous les contrats reportés restent en discussion pour les prochains trimestres. Cependant, nous anticipons que les prises de décision de nos clients continueront à présenter une certaine volatilité, que nous pensons donc prudent de refléter dans nos prévisions annuelles ", a fait savoir Pascal Daloz, directeur général de Dassault Systèmes.

