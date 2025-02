Dassault Systèmes : fin d'année favorable et contrat avec Volkswagen

(AOF) - Dassault Systèmes (+5,17% à 39,27 euros) se hisse à la première place de l'indice CAC 40, ses solides résultats du quatrième trimestre s'accompagnant d'un contrat avec Volkswagen. Invest Securities souligne que les " guidances 2025 peuvent être considérées comme prudentes ", mais pour Stifel, cette circonspection est compréhensible étant donné les incertitudes macroéconomiques.

Au quatrième trimestre, Dassault Systèmes a enregistré une hausse de 9% de son bénéfice par action ajusté à 0,40 euro, en ligne avec les attentes. Il a progressé de 11% à taux de change constants. L'éditeur de logiciels de conception et de fabrication assistée par ordinateur a amélioré de 0,4 point sa marge opérationnelle ajustée à 36,3%, sachant qu'il ciblait une marge située entre 35,9% et 36,9%.

Les licences dopent les revenus

Le revenus ont progressé de 7% à 1,754 milliard d'euros, dont 1,6 milliard d'euros pour le chiffre d'affaires logiciel, en hausse de 8%. Cette progression a même atteint 9% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels, toujours très suivi, a bondi de 15% à taux de change constants à 450,4 millions d'euros. Dassault Systèmes prévoyait une progression comprise entre 0% et 20%.

En Sciences de la vie, le chiffre d'affaires logiciel est stable à 298 millions d'euros et représente 19% du chiffre d'affaires logiciel. Medidata a renoué avec la croissance avec une hausse de 1% sur le trimestre.

Cette année, Dassault Systèmes anticipe une croissance du chiffre d'affaires total entre 6% et 8%, une marge opérationnelle en hausse de 70 à 100 points de base, soit entre 32,6% et 32,9% et un bénéfice par action dilué entre 1,36 euro et 1,39 euro. Le chiffre d'affaires licences et autres ventes de logiciels est anticipé en progression de 3% à 5% à taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Acteur majeur de l’innovation durable, spécialisé dans des jumeaux virtuels d’expérience pour la création de services et produits par les clients, créé en 1981 ;

- Chiffre d’affaires de 5,95 Mds€, dont 90 % provenant des logiciles et réparti entre 5 familles d’applications :

- collaboration sous les marques « DEXCITE, CENTRIC PLM, ENOVIA,

- modélisation en 3 D : SOLIDWORKS, CATIA, GEOVIA, BIOVIA,

- simulation : SIMULIA, DELMIA, 3DVIA,

- intelligence de l’information : Netvibes, MEDIDATA,

- infrastructure pour expériences métiers : 3DS OUTSCALE ;

- Revenus répartis entre les Amérique pour 40 %, l’Europe pour 38 % et l’Asie pour 22 % ;

- Ambition stratégique 2040 : reproduire les mécanismes de métamorphose du vivant en rendant possible la vie d’objets alimentés par les données, transformables et auto-réparables, à partir de l’offre d’une virtualisation innovante ou « IFWE loop » connectant virtuel et monde réel ;

- Capital contrôlé à 40,02 (53,31 % de droits de vote) par le groupe industrielle Marcel Dassault, 5,97 % (7,93 %) par Charles Edelstenne, 2,55 % (3,27 %) par Bernad Charlès, ce dernier présidant le conseil de 12 administrateurs et Pascal Daloz étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Human industry experiences » fondé sur la plateforme 3DEXPERIENCE :

- 3 grands atouts : l’étendue du portefeuille d’applications logicielles, la diversité des clients, via une segmentation des offres à partir des besoins de 12 industries spécifiques, et une présence géographique structurée en 11 territoires,

- travail constant sur les besoins en fond de roulement, d’où une hausse de 6 % du flux de trésorerie disponible à fin septembre,

- récurrence à 82 % du chiffre d’affaires logiciel, alimentant un niveau élevé d’investissements en R&D et support client,

- innovation intégrée au modèle d’affaires : 1,2 Md€ investissements en R&D en 2023, 41 % des salariés dans les équipes R&D, près de 800 innovations protégées ;

Stratégie environnementale 2027 :

- réduction de 35%, vs 2019, des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2,

- définition, par 50% des fournisseurs d’objectifs de réduction de leurs émissions,

- réalisations 2023 : approvisionnement à 84 % en énergie renouvelable et 67 % du chiffre d’affaires éligible à la taxonomie européenne (objectif 2027 de 70 %) ;

- Bilan très sain : 5,3 Mds€ de capitaux propres avec, à fin septembre, une position financière nette de 1,1 Md€ et des disponibilités de 3,7 Mds€.

Défis

- Environnement économique marqué par la prudence des clients avant la finalisation des contrats, notamment dans les secteurs automobile depuis septembre ;

- Renforcement dans le cloud avec l’acquisition de Satelliz, spécialiste des services Kubernetes ;

- Après une hausse de 4 % des ventes et de 14,2 % et de 12 % du bénéfice par action à fin septembre, objectifs 2024 2 fois révisés en baisse : chiffre d’affaires en hausse de 3 à 5 %, soit 6,16 à 6,28 Mds€ et bénéfice net par action en hausse de 5 à 8 %, soit 1,27 à 1,3 € ;

-Objectifs 2028 : croissance à 2 chiffres des revenus et bénéfice net par action entre 2,2 et 2,4 € ;

- Dividende 2023 de 0,23 €, selon la politique de dividende de 30 % du bénéfice.