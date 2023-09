Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Systèmes: dans le vert sur des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 22/09/2023 à 15:02









(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes gagne un peu plus de 1% avec le soutien de propos favorables d'Oddo BHF qui, tout en abaissant son objectif de cours de 49 à 47 euros, réitère son opinion 'surperformance', jugeant que 'le risk/reward semble positif'.



En amont de la prochaine publication trimestrielle de l'éditeur de logiciels, le bureau d'études considère que la pression sur le titre lui semble excessive. 'Le discours plus positif sur le quatrième trimestre pourrait quelque peu rassurer le marché', estime-t-il.





Valeurs associées DASSAULT SYSTEMES Euronext Paris +1.12%