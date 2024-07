Dassault Systèmes annonce un partenariat avec Groupe Bel

(AOF) - Dassault Systèmes et le Groupe Bel, ont annoncé aujourd'hui " un partenariat unique de long terme visant à accélérer la transformation de l'industrie agro-alimentaire et construire un modèle d’alimentation plus saine et plus durable ". Les deux groupes expliquent qu'ils " joueront un rôle pionnier dans l'alimentation du futur en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et en digitalisant la chaîne de valeur de bout en bout, de la conception du produit à sa fabrication et son lancement sur le marché ".

Le Groupe Bel va déployer la solution " Perfect Production " de Dassault Systèmes, basée sur la plateforme 3DExeperience, afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité de ses process de fabrication dans 11 de ses usines à travers le monde.