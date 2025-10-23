Dassault Systèmes annonce le renforcement du partenariat entre Medidata et Sanofi

(AOF) - Medidata Dassault Systèmes et Sanofi ont annoncé l’élargissement de leur partenariat pour renforcer la recherche clinique. Ce nouvel accord s’appuie sur les Medidata Patient, Data et Study Experiences. "Les Medidata Experiences répondent à la fragmentation des outils utilisés dans le secteur des sciences de la vie grâce à des solutions intégrées et enrichies par l’IA couvrant l’ensemble des flux cliniques. Cette approche unifiée permet de fluidifier les processus, de réduire les silos, les coûts et les délais", expliquent les deux partenaires.

"Sanofi et Medidata collaborent depuis dix ans dans le domaine de la recherche clinique, notamment à travers un partenariat conclu en 2024. Grâce à cette nouvelle étape, nous continuerons à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour optimiser nos essais et accélérer la mise à disposition de médicaments innovants", déclare Gaelan Ritter, global head of digital clinical development chez Sanofi.