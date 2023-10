Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: vers un re-test des 190,5E ? information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 13:50









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation progresse à contre-courant du CAC et du SBF-120 et se hisse au contact de 187E : le titre s'achemine vers un re-test imminent du zénith de clôture des 188,5E du 17/10 et peut-être du plus haut absoolu des 190,5E du 13/10.

Au-delà, les 200E deviendront la cible principale...





Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris +1.65%