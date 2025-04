Dassault Aviation: vente de 26 Rafale Marine à l'Inde signée information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait savoir que l'Accord Inter Gouvernemental entre la France et l'Inde a été signé ce jour permettant la signature du contrat d'acquisition par l'Inde de 26 Rafale Marine pour équiper la marine indienne (Indian Navy).



Ce contrat fait suite à l'annonce, en juillet 2023, de la sélection du Rafale Marine, dont l'Indian Navy sera le premier utilisateur en dehors de la France, à l'issue d'une consultation internationale.



L'avionneur précise que le Rafale Marine dotera les Forces Armées indiennes de capabilités de dernière génération et l'Indian Navy pourra bénéficier de l'expérience de la Marine Nationale qui opère déjà cet appareil.



Avec les 36 Rafale déjà en service dans l'Indian Air Force, le Rafale Marine participera activement à garantir l'exercice de la souveraineté nationale et à conforter l'Inde dans son rôle de puissance internationale majeure.







Valeurs associées DASSAULT AVIATION 299,0000 EUR Euronext Paris +0,54%