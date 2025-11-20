 Aller au contenu principal
DASSAULT AVIATION, TII et ASPIRE signent un accord de coopération stratégique dans les produits et solutions aéronautiques
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 14:42

Dassault Aviation SA AM.PA :

* DASSAULT AVIATION, TECHNOLOGY INNOVATION INSTITUTE (TII) ET ASPIRE SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE

* L'ACCORD POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION DANS LES PRODUITS ET SOLUTIONS AÉRONAUTIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

Texte original [https://tinyurl.com/mrtnyxfv] Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
278,8000 EUR Euronext Paris +2,05%
