DASSAULT AVIATION, TII et ASPIRE signent un accord de coopération stratégique dans les produits et solutions aéronautiques

Dassault Aviation SA AM.PA :
* DASSAULT AVIATION, TECHNOLOGY INNOVATION INSTITUTE (TII) ET ASPIRE SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION STRATÉGIQUE
* L'ACCORD POUR ACCÉLÉRER L’INNOVATION DANS LES PRODUITS ET SOLUTIONS AÉRONAUTIQUES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Texte original [https://tinyurl.com/mrtnyxfv] Pour plus de détails, cliquez sur AM.PA
(Rédaction de Gdansk)
