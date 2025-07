Dassault Aviation, Sartorius, Soitec... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Dassault Aviation

L'avionneur communiquera ses résultats du premier semestre.

DMS

Au deuxième trimestre, les revenus de DMS Group ont reculé de 2 %, à 12,7 millions d'euros. Toutefois, grâce à une croissance de 10 %, à 10,9 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie a vu son chiffre d'affaires progresser de 3 %, à 23,6 millions d'euros, au premier semestre. Cette croissance s'est effectuée dans un contexte de marché tendu et avec un effet de base défavorable.

Ekinops

Ekinops a signé un accord avec Auroz - Pure Distribution, un distributeur australien spécialisé dans le matériel et logiciels de services de communications unifiées et de vidéoconférence, pour son portefeuille de solutions de connectivité, connu sous la marque OneAccess. Grâce à cet accord de distribution, la firme française souhaite soutenir la croissance sur les marchés de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Océanie.

Herige

Le spécialiste des matériaux de construction livrera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

HighCo

La société spécialisée en data marketing et communication communiquera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Largo

L'expert du reconditionnement de produits high-tech présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Oeneo

Le groupe Oeneo a réalisé un chiffre d'affaires de 69,8 millions d'euros pour le premier trimestre de l'exercice 2025-2026, en baisse de 6,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent. " Ce repli s'inscrit dans un environnement économique tendu pour le marché des vins et spiritueux, en raison d'un ralentissement mondial de la consommation et des incertitudes relatives à l'instauration de barrières douanières tarifaires susceptibles d'impacter tant ses produits que ceux de ses clients ", explique la société.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme annoncera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Safran

Safran annonce la finalisation de l'acquisition des activités d'actionnement et de commandes de vol de Collins Aerospace, systèmes dont la fonction est critique pour les avions commerciaux et militaires, et les hélicoptères. Grâce à cette acquisition, Safran devient un leader mondial des systèmes d'actionnement et de commandes de vol, se positionnant de manière optimale pour les programmes aéronautiques de prochaine génération. La valeur d'entreprise de l'activité acquise s'élève à 1,8 milliard de dollars, avec un impact relutif sur le bénéfice par action de Safran dès la première année.

Sartorius

Le fournisseur d'équipements et de services à la production dans l'industrie biopharmaceutique indiquera ses résultats du premier semestre.

Société Française de Casinos

La Société Française de Casinos a publié des résultats semestriels en repli. Sur le premier semestre de son exercice 2024-2025, le chiffre d'affaires a reculé de 5,16 %, à 10,401 millions d'euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation a diminué de 19,69 %, à 1,309 million d'euros. Enfin, le bénéfice net a fondu en passant de 864 à 531 millions d'euros. Cette contre-performance s'explique par les fermetures temporaires de certains espaces, notamment sur les casinos de Gruissan et Chatel-Guyon afin d'améliorer l'expérience clients et l'offre de jeux.

Soitec

Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions signalera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Ubisoft

L'éditeur de jeux vidéo diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Vente-unique.com

L'expert de la vente en ligne de mobilier et aménagement de la maison précisera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Vinci

Seymour White, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté trois contrats d’une valeur totale de 431 millions d’euros sur l’île-continent. La société sera chargée de la construction d’une section de 4,4 km du projet Coomera Connector Stage 1 Sud, pour une valeur de 229 millions d’euros. Ensuite, elle devra réaliser la rénovation d’une route et la construction d’un pont à Moreton Bay dans le Queensland, pour 48 millions d’euros.