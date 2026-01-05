 Aller au contenu principal
Dassault Aviation : s'envole vers 293E, bientôt un re-test des 307E ?
information fournie par Zonebourse 05/01/2026 à 11:39

La thématique "défense" domine sans partage en Europe après le "coup" américain au Venezuela : Dassault Aviation s'envole vers 293E, pulvérise la MM200 qui gravite vers 288E (ex-zénith du 3 octobre) et pourrait bientôt effectuer un re-test du zénith des 307E du 16 septembre dernier.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

