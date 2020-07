Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation - ROA en baisse à €55 mlns au S1 €250 mlns au S1 2019 Reuters • 23/07/2020 à 17:56









23 juillet (Reuters) - * DASSAULT AVIATION - CA AJUSTÉ DE €2,641 MDS AU PREMIER SEMESTRE (CONTRE €3,058 MDS AU 1ER SEMESTRE 2019) * DASSAULT AVIATION - CARNET DE COMMANDE À €16,193 MDS AU 30 JUIN 2020 (CONTRE €17,798 MDS AU 30 JUIN 2019) * DASSAULT AVIATION - RÉSULTAT NET AJUSTÉ €87 MLNS AU S1 (CONTRE €286 MLNS AU S1 2019) * DASSAULT AVIATION - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AJUSTÉ DE €55 MLNS AU S1 (CONTRE €250 MLNS AU S1 2019) Texte original sur Eikon (Bureau de Paris)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -1.25%