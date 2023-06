Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dassault Aviation: ricoche sous 178E, retombe sous les 170E information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation a buté sur 178E, une résistance testée quotidiennement du 27 avril au 3/4 mai (puis en intraday le 18 mai).

Le titre rechute en direction de 169E, ex-plancher du 10 mai et 15 juin, et peut être des 165,5E (ex-résistance des 23 janvier et 26/29 mai.



En cas de reprise de la dynamique haussière, l'objectif suivant ne serait autre que le zénith annuel des 187E du 11 avril







Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -3.87%