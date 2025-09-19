 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dassault Aviation : retombe sur l'ex-résistance des 280E
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 13:06

Dassault Aviation ricoche brutalement sous 305E ('fixing' d'ouverture du 16./09) et retombe sur l'ex-résistance des 280E.
Si la correction se poursuivait, le titre pourrait revenir prendre appui sur le gros support des 262E des 23 juillet, 11 août et 2 septembre.

DASSAULT AVIATION
277,0000 EUR Euronext Paris -5,72%
