Dassault Aviation : repart à l'assaut du zénith des 337E du 28 janvier
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:57
En cas de repli, le premier soutien technique se situe vers 290E (MM200) puis 282E ("gap" haussier du 2 janvier).
Valeurs associées
|331,8000 EUR
|Euronext Paris
|+4,67%
