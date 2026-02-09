 Aller au contenu principal
Dassault Aviation : repart à l'assaut du zénith des 337E du 28 janvier
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 14:57

Dassault Aviation repart résolument à l'assaut du zénith des 337E du 28 janvier : après un petit trou d'air vers 307E, le titre pourrait s'élancer en direction de 367E en cas de franchissement du double sommet historique des mois de mai 2025 (du 6/05) et de janvier 2026.
En cas de repli, le premier soutien technique se situe vers 290E (MM200) puis 282E ("gap" haussier du 2 janvier).

