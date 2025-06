Dassault Aviation:production des fuselages du Rafale en Inde information fournie par Cercle Finance • 05/06/2025 à 13:34









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation et Tata Advanced Systems ont signé quatre accords de transfert de production pour fabriquer le fuselage de l'avion de combat Rafale en Inde.



Tata Advanced Systems mettra en place un site de production à Hyderabad pour la fabrication notamment des corps latéraux du tronçon arrière, le tronçon arrière complet, le fuselage central et la section avant.



Les premières sections de fuselage devraient sortir de la chaîne d'assemblage au cours de l'exercice 2028. L'usine devrait livrer jusqu'à deux fuselages complets par mois.



' Pour la première fois, des fuselages de Rafale seront produits hors de France. Il s'agit d'un pas décisif pour le renforcement de notre supply chain en Inde ', a déclaré Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation.





