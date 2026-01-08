Dassault Aviation prend de la hauteur : prévisions de ventes rehaussées pour 2025

(AOF) - L'action Dassault Aviation (+1,37% à 309,80 euros) ne s'envole pas à la Bourse de Paris mais elle enregistre ce mercredi une des plus fortes hausses du SBF 120. Elle progresse après que le constructeur aéronautique a annoncé la veille le relèvement de ses objectifs de ventes sur l'année 2025. Cette nouvelle a été officialisée en parallèle de son point commercial sur cette période. Malgré quelques trous d'air sur les livraisons Falcon, la multinationale vise désormais un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros, contre une prévision précédente de près de 6,5 milliards d'euros.

Cette révision s'explique notamment par des livraisons de Rafale (division militaire) supérieures aux attentes en 2025 : 26 contre 25 anticipées et 21 en 2024. Dans le détail, 15 appareils ont été livrés à l'export et 11 à la France.

En outre, dans la division civil, 37 Falcon ont été livrés aux clients, un chiffre en progression par rapport à 2024 (31) mais inférieur à l'objectif de 40 appareils. Sur ce point, Oddo BHF souligne que "le fait de ne pas atteindre l'objectif de livraisons pour la quatrième année consécutive démontre que les problématiques de supply chain - même si une amélioration est clairement visible (12 livraisons au premier semestre 2025 et 25 au second semestre 2025, contre 19 au second semestre 2024) - continuent d'impacter l'assemblage final".

Au niveau des commandes sur l'année 2025, Dassault Aviation en a enregistré 26 pour les Rafale (contre 30 en 2024) et 31 pour les Falcon (contre 26 en 2024).

Au 31 décembre 2025, l'avionneur affichait un carnet de commandes de 220 Rafale (175 export, 45 France) contre 220 (164 export, 56 France) au 31 décembre 2024. Celui-ci inclut aussi 73 Falcon, contre 79 Falcon au 31 décembre 2024.

"Nos prévisions se situaient à 6,7 milliards d'euros, basées sur 25 Rafale livrés mais seulement 35 Falcon, car nous avions supposé que les ventes solides dans la défense pour la maintenance et le développement compenseraient largement les défis persistants de montée en puissance de la gamme Falcon. Cette publication indiquerait une impulsion encore plus forte que prévu pour les ventes de défense hors Rafale, et possiblement pour la maintenance, le support ou les ventes d'occasion des Falcon", a commenté Jefferies.

"Bien que Dassault Aviation ait manqué son objectif de livraison de Falcon de 3 unités, les chiffres publiés sont relativement proches de ses attentes (39 livraisons)", indique de son côté, Deutsche Bank. La banque allemande reste à Conserver sur le titre avec une fourchette cible entre 300 et 305 EUR.

Le 4 mars prochain, Dassault Aviation dévoilera ses résultats annuels complets dont les montants du chiffre d'affaires, des prises et carnet de commandes.

Points clés

- Groupe aéronautique centenaire avec plus de 2100 avions civils et 1000 avions militaires en service, livrés depuis 100 ans dans 90 pays ;

- Activité de 6,2 Mds€ réalisée à 68% à l'export, couvrant l’amont (conception et développement) et l’aval (vente et support), des avions de combat Rafale aux jets business haut de gamme Falcon et aux drones militaires ;

- Ambition d’être un " Architecte du futur " présent à la fois dans le civil et la défense aéronautique, notoire pour la répartition du bénéfice en 3 parts égales –participation aux salariés, dividendes aux actionnaires et impôts à l’Etat ;

- Capital détenu à 66,28% (79,70 % des droits de vote) par la holding GIMD de la famille Dassault et à 10,56% par Airbus, Eric Trappier étant président-directeur général du conseil de 7 administrateurs, Charles Edelstenne président d’honneur et Loïk Segalen directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires " Piloter notre avenir " visant une transformation opérationnelle :

- priorité donnée à la production de Rafale,

- investissements dans les infrastructures industrielles pour accompagner la montée des cadences

- plans de soutien aux sous-traitants pour résoudre les problèmes logistiques et le manque de capacitaires en aérostructure affectant qualité & respect des délais,

- intégration des salariés, avec 30 % des effectifs renouvelés entre 2021 et 2024,

- croissance du " Make in India " - production locale de Falcon et des fuselages de Rafale,

- innovation : R&D autofinancée par 7% des revenus, focalisée sur les Falcon 6X et 10 X, sur le standard F4 du Rafale, le SCAF et l’avion spatiel VORTEX , avec une démarche InnoLab axée sur les plateformes d’intégration des ruptures technologiques (intelligence artificielle embarquée, prise de décision via data, IA pour le combat aérien et hydrogène) ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- SAF (carburants alternatifs durables) : certification de tous les Falcon pour un mélange SAF/kérozène de 50 % (le futur Falcon 10X opérant à 100 % avec des mélanges SAF),

- amélioration de l’aérodynamique (optimisation de la masse et de la performance),

- stockage des émissions de CO2 et renouvellement forestier ;

- Carnet de commandes record de 48,3 Mds à fin juin -239 Rafale, dont 186 à l’export et 53 en France, et 75 Falcon ;

- Montée de l’international dans les revenus, à 96% des prises de commandes ;

- Visibilité accrue par la Loi de Programmation Militaire 2024-30 ;

- Bilan sain : 6,2 Mds€ de fonds propres, 204 M€ de dette nette, et 9,5 Mds€ disponibilités à fin juin.

Défis

- Tensions persistantes entre les pouvoirs politiques allemand, italien, français et espagnol, ayant entraîné des retards pour l’eurodrone et l’avion du futur ;

- Impact des futurs droits de douane américains, a priori limité pour un groupe soucieux de son indépendance, y compris dans les pièces aéronautiques mais risque sur les exportations de Falcon ;

- Retombées des investissements industriels et de recherche dans 7 projets majeurs :

- 5 dans la défense : exécution du développement du standard F4, de la phase 1B du démonstrateur du futur avion de combatt NGF (New Generation Fighter, dans le cadre du SCAF), des avions de missions Avsimar et Archange puislancement du drone de combat inscrit dans le standard F5 du Rafale (post-2030), porté par les acquis du programme nEUROn,

- 2 dans le civil : densification du réseau de maintenance Falcon, en Malaisie et Floride et modernisation des infrastructures pour les Falcon 10X, livrables en 2027 ;

- Après une hausse de 12,2 % du chiffre d’affaires semestriel et un repli de 17 % du bénéfice net affecté par la surtaxe exceptionnelle, objectif 2025 d’un chiffre d’affaires supérieur à 6,5Mds€, soit 40 Falcon et 25 Rafale, « hors droits de douane aux Etats-Unis et contre-mesures européennes éventuelles ;

- Dividende 2024 en hausse à 4,72 €.