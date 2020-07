Dassault Aviation : Premier convoyage des Rafale de l'Armée de l'Air indienne (IAF - Indian Air Force) vers la base aérienne d'Ambala pour intégrer l'escadron N°17 « Golden Arrows »

Premier convoyage des Rafale de l'Armée de l'Air indienne

(IAF - Indian Air Force) vers la base aérienne d'Ambala

pour intégrer l'escadron N°17 « Golden Arrows »

5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne sont convoyés vers l'Inde

à partir du site de Mérignac le 27 juillet 2020

En présence d'Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, et sous le haut patronage de Son Excellence Shri Jawed Ashraf,

Ambassadeur de la République d'Inde en France

(Saint-Cloud, 27 juillet 2020) - Aujourd'hui, 5 Rafale de l'Armée de l'Air indienne (IAF), opérés par des pilotes indiens, ont décollé du site de Dassault Aviation à Mérignac pour leur convoyage vers la base aérienne d'Ambala où ils entreront en service dans l'escadron N°17 « Golden Arrows ».

Après un entrainement complet des pilotes et mécaniciens indiens par Dassault Aviation, avec la participation de l'Armée de l'Air française, l'Armée de l'Air indienne effectuera ce premier convoyage dans son intégralité, y compris la phase de ravitaillement en vol, avec le soutien dédié de l'Armée de l'Air française.

Ensemble, Son Excellence Shri Jawed Ashraf, Ambassadeur de la République d'Inde en France, et Éric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, ont félicité l'équipe de l'Armée de l'Air indienne présente en France depuis près de trois ans, pour la gestion irréprochable du suivi du contrat.

Ils ont également complimenté les stagiaires indiens, qui ont rejoint depuis plus d'un an le reste de l'équipe, pour leur maîtrise exceptionnelle du Rafale.

Enfin, l'assistance a salué le départ des avions.

« Je suis extrêmement impressionné par l'incroyable efficacité et la détermination sans faille dont ont fait preuve l'Armée de l'Air indienne et le Ministère Indien de la Défense, et ce malgré une crise sanitaire mondiale sans précédent, pour s'approprier rapidement les différents aspects du Rafale, afin de conforter la souveraineté de l'Inde et de contribuer à la protection et à la sécurité du peuple indien, a déclaré Éric Trappier. Cette nouvelle étape majeure illustre une fois de plus la coopération exemplaire entre Dassault Aviation et l'Armée de l'Air indienne, depuis 1953, et réaffirme notre engagement total à répondre aux besoins de l'Indian Air Force pour les décennies à venir, ainsi qu'à faire partie de l'ambitieuse vision de l'Inde pour le futur ».

Ce premier convoyage témoigne du bon déroulement du programme et du respect du calendrier des livraisons en dépit de la pandémie de la COVID-19.

Il initie l'entrée en service du Rafale dans l'Armée de l'Air indienne, dans le cadre du contrat pour 36 avions, et ouvre la voie pour répondre aux attentes et à la volonté du Gouvernement indien.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION ET DE L'INDE :

Les avions Dassault font partie intégrante des forces de défense indiennes depuis plus de six décennies. Le premier avion Dassault, le Toofani, a été fourni à l'Inde en 1953, suivi du Mystère IV, de l'avion naval Alizé, du Jaguar (fabriqué sous licence par HAL) et du Mirage 2000. Ces avions ont toujours contribué à la souveraineté de l'Inde, et le Mirage 2000 continue d'être l'avion de combat de pointe de l'IAF jusqu'à ce jour. 36 Rafale ont été acquis le 23 septembre 2016 pour équiper l'armée de l'air indienne.

