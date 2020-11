Dassault Aviation partenaire du

Paris Region Challenge AI for Industry 2020

Saint-Cloud, le 23 novembre 2020 - Le « Paris Region Challenge AI for Industry 2020 » est lancé. Cet ambitieux concours dans le domaine de l'intelligence artificielle est co-organisé par la Région Ile-de-France et Dassault Aviation.

Dassault Aviation met à la disposition du challenge un sujet scientifique à traiter, les échantillons de données techniques nécessaires ainsi qu'une équipe d'ingénieurs et de Data Scientists pour la préparation, l'accompagnement des candidats et la participation au jury.

Le sujet proposé consiste à exploiter les algorithmes d'intelligence artificielle pour développer par apprentissage des capteurs virtuels capables d'estimer les sollicitations localement subies par un avion d'affaires Falcon, à partir des seuls instruments de bord disponibles. Ces capteurs virtuels permettront, par une connaissance plus fine du stress mécanique subi par les avions, d'optimiser les programmes de maintenance et de proposer des structures plus légères, donc vertueuses en termes de consommation carburant.

Une dizaine d'équipes (start-ups ou laboratoires) européennes, implantées en Région IDF, seront sélectionnées par un jury pour concourir et proposer une méthodologie de traitement à partir des données mises à leur disposition. Le jury désignera un seul lauréat à l'issue du challenge, à qui Dassault Aviation proposera un projet collaboratif de 12 à 18 mois. La Région soutiendra le lauréat à hauteur de 500 000 euros dans ce cadre.

« Dassault Aviation est à la pointe de l'innovation, notamment dans le numérique, et intègre des systèmes intelligents sur ses appareils depuis plus de 30 ans. Nous sommes donc très heureux de contribuer à ce challenge et de travailler avec l'écosystème IA d'Ile-de-France, justement réputé pour son dynamisme et son très haut niveau, explique Eric Trappier, Président-directeur général de Dassault Aviation. Les concurrents traiteront des données industrielles réelles, ce qui est rare dans ce genre de compétition, et bénéficieront de l'accompagnement de nos équipes. Outre son intérêt sur le plan scientifique, le sujet proposé intègre un véritable enjeu économique et environnemental, tant dans l'aéronautique que dans d'autres domaines industriels comme les transports et l'énergie. Ceci est conforme à notre conception de l'IA qui doit développer des algorithmes au service de l'Homme. Bref, tout est fait pour rendre ce challenge particulièrement motivant. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. »

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, « le Challenge organisé avec Dassault Aviation s'inscrit dans la continuité de la stratégie Smart Aerospace annoncée au Bourget avec Mr Trappier. Il contribue ainsi à positionner les meilleures startups européennes en IA au service de la compétitivité de la filière aéronautique francilienne, première à l'échelle nationale en termes d'emploi, pour notamment favoriser la réduction des émissions Carbone. Le montant de 500 000€ dédié à ce Challenge s'ajoute aux 30 M€ régionaux mobilisés pour la relance de la filière aéronautique francilienne. »

