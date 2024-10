Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: mécène de la Fondation Charles de Gaulle information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation annonce avoir signé une convention de mécénat avec la Fondation Charles de Gaulle, afin de 'soutenir ses actions et travaux en faveur de la promotion et de la valorisation de l'oeuvre du général de Gaulle'.



'Le secteur de l'aéronautique et de la défense doit beaucoup de sa réussite actuelle au gaullisme industriel', explique Dassault Aviation, qui se veut héritier d'une 'politique qui visait à redonner à la France la maîtrise de son destin'.



'Depuis 1964, les avions Dassault participent à la défense des intérêts vitaux de la Nation avec, successivement, le Mirage IV, dont un exemplaire placé aux pieds du mémorial de Colombey a été inauguré hier, le Mirage 2000 et le Rafale', rappelle le groupe.





