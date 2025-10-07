Dassault Aviation : Livraison du 300e Rafale

Livraison du 300 e Rafale

Saint-Cloud, le 7 octobre 2025 – Le cap des 300 Rafale produits a été franchi il y a quelques jours. Ce chiffre témoigne de la réussite opérationnelle, industrielle et commerciale de cet avion de combat qui n’a pas d’équivalent dans sa catégorie en termes de polyvalence et d’efficacité démontrée en opération.

Placé sous la maîtrise d’ouvrage de la Direction générale de l’Armement et sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation, le programme Rafale fédère 400 entreprises françaises. Il est une pierre angulaire de la souveraineté industrielle et militaire du pays grâce aux technologies critiques qu’il développe et aux succès export qu’il remporte.

A ce jour, 533 Rafale ont été commandés fermes par la France et huit pays clients export. 233 exemplaires restent donc à livrer, avec des cadences de production qui sont prévues pour augmenter jusqu’à 4 appareils par mois.

Les premières unités Rafale ont été opérationnelles dans la Marine nationale en 2004 et dans l’armée de l’Air en 2006. Les livraisons export ont commencé en 2015 (Égypte).

