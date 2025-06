Dassault Aviation: lettre d'intention avec l'ESA information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dassault Aviation fait part de la signature d'une lettre d'intention avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour favoriser le développement technologique dans des domaines tels que les destinations en orbite basse (LEO), en particulier autour des véhicules orbitaux.



Ainsi, les deux parties voient un intérêt à coopérer sur une version suborbitale réduite de VORTEX, un concept de véhicule conçu pour la recherche dans l'espace, le transport cargo vers et depuis les stations spatiales, ainsi qu'une gamme de services en orbite.



La coopération mettrait l'accent, entre autres, sur la conception, les essais et la qualification de technologies et composants clés, de nouveaux matériaux et processus d'intégration, ou la faisabilité d'intégrer de futures charges utiles en cas d'ajout d'une soute.



Ce travail en commun sera basé sur l'échange d'informations pertinentes et la réalisation d'études ou d'activités préparatoires, afin d'aider à établir les rôles et responsabilités respectifs dans la réalisation de potentielles activités conjointes.





