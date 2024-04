Dassault Aviation : Le Rafale entre en service dans l’Armée de l’Air croate

Le Rafale entre en service dans l’Armée de l’Air croate

Les six premiers Rafale de l’Armée de l’Air croate ont été accueillis sur la base opérationnelle de Zagreb par le Président de la République de Croatie Zoran Milanović, le Premier Ministre Andrej Plenković et le Ministre de la Défense Ivan Anušić

(Saint-Cloud, le 25 avril 2024) – Faisant suite à l’acquisition en novembre 2021 de douze Rafale de l’Armée de l’Air et de l’Espace, les six premiers Rafale de l’Armée de l’Air croate - Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana (HRZ i PZO) - opérés par ses pilotes formés en France, sont arrivés ce jour sur la base opérationnelle 91, proche de Zagreb, où ils ont été accueillis par le Président de la République de Croatie Zoran Milanović, le Premier Ministre Andrej Plenković et le Ministre de la Défense Ivan Anušić, à l’occasion d’une cérémonie.

En provenance du site de Dassault Aviation à Mérignac, ces six Rafale rejoindront l’Escadron 191 de l’Armée de l’Air croate. Les prochains Rafale arriveront à partir de la fin de l’année 2024 pour composer un escadron complet mi-2025.

« La maîtrise avec laquelle l’Armée de l’Air croate a procédé à ce premier convoyage atteste de l’excellence de ses pilotes et de ses personnels, et illustre avec brio la qualité de la coopération de la Croatie avec la France. Dassault Aviation est totalement mobilisé pour accompagner l’intégration et le soutien logistique du Rafale dans l’Armée de l’Air croate, lequel contribuera à garantir la souveraineté de la Croatie et lui permettra de remplir ses missions opérationnelles au sein de l’OTAN avec succès » , a déclaré Éric Trappier , Président-Directeur général de Dassault Aviation .

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2023, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,8 milliards d’euros. Le Groupe compte 13 500 collaborateurs. dassault-aviation.com

