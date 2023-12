Dassault Aviation : Le Falcon 6X entre en service

Le Falcon 6X entre en service

(Saint-Cloud, le 4 décembre 2023) – Le Falcon 6X de Dassault Aviation est entré en service le 30 novembre.

La certification de type avait été délivrée le 22 août dernier par l’EASA et la FAA. Depuis cette date, des améliorations post-certification ont été appliquées qui ont nécessité l’approbation de l’EASA.

"Dassault Aviation partage ce moment remarquable avec ses clients, qui sont sûrs de recevoir un avion d’affaires exceptionnel" , a déclaré Éric Trappier , président-directeur général de Dassault Aviation.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Falcon

Vadim Feldzer +33 (0)1 47 11 44 13 - vadim.feldzer@dassault-aviation.com

Andrew Ponzoni +1 201 541 45 88 - andrew.ponzoni@dassaultfalconjet.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe