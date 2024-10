Dassault Aviation : Lancement d’un programme de drone de combat dans le cadre du standard F5 du Rafale

Lancement d’un programme de drone de combat

dans le cadre du standard F5 du Rafale

Saint-Cloud, le 8 octobre 2024 – Ce jour, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, a annoncé le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale (post-2030).

Cette annonce a eu lieu à l’occasion d’une cérémonie célébrant les 60 ans des Forces aériennes stratégiques (FAS), sur la base de Saint-Dizier, en présence du général Jérôme Bellanger, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE), et d’Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.

« Ce drone de combat furtif, concomitamment au Rafale F5, contribuera à la supériorité technologique et opérationnelle des ailes françaises à partir de 2033. Il n’est pas anodin qu’il soit lancé aujourd’hui, alors que sont célébrés les 60 ans de la première alerte opérationnelle des FAS et alors qu’ont été célébrés en juin dernier les 90 ans de l’AAE : en aéronautique, domaine complexe par excellence, l’avenir a des racines profondes et l’innovation s’appuie sur l’expérience. Dassault Aviation et ses partenaires sont fiers de servir les Armées et la DGA ; leur confiance renouvelée nous honore et nous oblige » , déclare Éric Trappier.

Ce drone sera complémentaire du Rafale et adapté au combat collaboratif. Il incorporera des technologies de furtivité, de contrôle autonome (avec l’humain dans la boucle), d’emport en soute, etc. Il sera doté d’une grande polyvalence et conçu pour pouvoir évoluer en fonction des menaces futures.

Il bénéficiera des acquis du programme nEUROn * , premier démonstrateur technologique européen de drone de combat furtif.

Le couple Rafale F5 et drone de combat, avec leurs évolutions futures, doit assurer à la France, comme le Mirage IV en son temps, son indépendance et sa supériorité capacitaire pour les prochaines décennies.

* Initié en 2003, le programme nEUROn a réuni les ressources aéronautiques de six pays européens, sous la maîtrise d’œuvre de Dassault Aviation. Le premier vol a eu lieu en décembre 2012. Plus de 170 vols d’essais ont été effectués à ce jour. Le programme nEUROn a tenu toutes ses promesses en termes de performances, de délai et de budget.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 700 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2023, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 4,8 milliards d’euros. Le Groupe compte 13 500 collaborateurs. dassault-aviation.com

