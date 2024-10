Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dassault Aviation: lancement d'un drone de combat information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 17:41









(CercleFinance.com) - Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, a annoncé le lancement du développement du drone de combat qui viendra compléter le futur standard F5 du Rafale (post-2030).



Cette annonce a eu lieu à l'occasion d'une cérémonie célébrant les 60 ans des Forces aériennes stratégiques (FAS), sur la base de Saint-Dizier.



' Ce drone de combat furtif, concomitamment au Rafale F5, contribuera à la supériorité technologique et opérationnelle des ailes françaises à partir de 2033. ', a déclaré Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.





