Dassault Aviation : L’Indonésie s’équipe du Rafale

L’Indonésie s’équipe du Rafale

(Saint-Cloud, le 10 Févrie r 202 2 ) – En présence de la ministre française des Armées, Florence Parly, et du ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, le Président-Directeur général de Dassault Aviation, Eric Trappier, et l'Air Vice Marshal Yusuf Jauhari, Chef de l'agence d'acquisition du ministère indonésien de la Défense, ont signé le contrat pour l’acquisition par l’Indonésie de 42 Rafale de dernière génération, à l’occasion d’une cérémonie qui a eu lieu ce jour à Djakarta.

L’acquisition des Rafale pour la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Force Aérienne de l’armée nationale indonésienne) comprend une solution complète « clé en main » qui s’articule autour d’un package global incluant l’entrainement des équipages, le soutien logistique pour soutenir l’activité de plusieurs bases aériennes indonésiennes, ainsi qu’un centre d’entrainement composé de deux simulateurs de mission.

Le Rafale, par son caractère « omnirole » unique, constituera un outil de souveraineté et d’indépendance opérationnelle qui confortera l’Indonésie dans son rôle de puissance régionale majeure.

Un retour industriel conséquent bénéficiera à l’industrie indonésienne tant dans le domaine aéronautique que dans tous les autres grands domaines de coopérations afférents au large portefeuille de technologies duales maitrisées par Dassault Aviation et ses partenaires industriels, Safran Aircraft Engines et Thales.

« C’est un immense honneur pour Dassault Aviation de voir le Rafale intégrer la très prestigieuse Force A érienne de l’armée nationale indonésienne, la Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara , et je remercie les autorités indonésiennes de la confiance qui nous est accordée. Ce contrat marque le début d’un partenariat de long terme qui se concrétisera par la montée en puissance rapide et concrète de la présence de Dassault Aviation dans le pays . Il témoigne également du lien fort qui unit l’Indonésie à la France et conforte la position du plus grand archipel au monde en tant que puissance incontournable sur l’échiquier international. Je suis certain que le Rafale saura répondre aux besoins opérationnels de la force aérienne indonésienne en contribuant activement à la défense et à la souveraine té de la République d’Indonésie » , a déclaré Eric Trappier à cette occasion.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2020, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 5,5 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 440 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication Rafale

Nathalie Bakhos - Tél. : +33 (0)1 47 11 82 07 - nathalie-Beatrice.Bakhos@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe