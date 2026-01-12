Dassault Aviation investit dans la start-up française Harmattan AI

PARIS, 12 janvier - Le groupe aérospatial français Dassault Aviation AM.PA mène un tour de table de 200 millions de dollars dans la startup parisienne Harmattan AI, l'industrie de la défense s'efforçant de tirer parti de l'intelligence artificielle (IA) pour ses systèmes d'aviation de combat face à l'intensification de la concurrence géopolitique mondiale.

Ce partenariat "favorisera le développement par Harmattan AI de fonctions d'IA embarquées au sein des futurs systèmes de combat aérien de Dassault Aviations" et ce "notamment pour le contrôle des systèmes aériens inhabités", ont indiqué Dassault Aviation et Harmattan dans un communiqué commun lundi.

Créée en avril 2024, la très jeune startup parisienne Harmattan AI propose des systèmes autonomes intégrés de défense mobilisant de l'intelligence artificielle, notamment des drones de frappe ou de surveillance, ainsi que des plateformes de commandement et de contrôle.

Harmattan a indiqué dans une publication sur Linkedin lundi matin que cette levée de fonds la valorisait à 1,4 milliards de dollars (1,19 milliards d'euros).

Le président français Emmanuel Macron s'est réjoui sur X lundi du partenariat avec Dassault Aviation et de la levée de fonds, qualifiant Harmattan de "nouvelle licorne française".

"C'est une excellente nouvelle pour notre autonomie stratégique, pour la supériorité technologique de nos armées en matière de drones de défense activés par l'IA, ainsi que pour notre économie", a-t-il ajouté.

Avec la guerre en Ukraine, la technologie des drones a évolué rapidement, et l'utilisation de systèmes augmentés par des modèles d'IA constitue désormais un front crucial pour le secteur de la défense.

Dassault travaille sur une nouvelle version de son avion de chasse Rafale, le F5, qui est attendue en 2030, ainsi que sur un système de drone de combat dans le cadre du programme "Unmanned combat air system" (UCAS), destiné à voler avec le Rafale F5.

L'intelligence artificielle joue un rôle critique dans la compétitivité des entreprises de défense. Des outils basés sur de l'IA sont développés pour aider les pilotes à gérer d'importants volumes d'informations, pour hiérarchiser les menaces, ou encore pour équiper des drones autonomes volant aux côtés d'avions de chasse.

Dassault Aviation a signé en juin un accord avec l'Agence ministérielle pour l'IA de défense (AMIAD) - l'agence du ministère des Armées en charge de développer les capacités françaises en matière d'IA - afin de chercher des cas d'usage dans le domaine du combat aérien. En novembre, l'entreprise a aussi annoncé un partenariat stratégique avec le groupe français Thales TCFP.PA pour développer une IA souveraine au service du combat aérien.

