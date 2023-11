Dassault Aviation Grand Mécène de la forêt de Maubuisson (95)

(Saint-Cloud, le 22 novembre 2023) – Dassault Aviation est fier d’être Grand Mécène de la forêt de Maubuisson (Val d’Oise) dont la campagne de plantation 2023-2024 a été lancée aujourd’hui.

Ce lancement a eu lieu en présence de Cyril Alavoine, sous-préfet d’Argenteuil, de Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, de Marie-Christine Cavecchi, présidente du Département, et de Bernard Tailly, président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de Pierrelaye-Bessancourt (SMAPP).

Avec la plantation d’un million d’arbres de 30 espèces différentes sur une plaine en friche, le projet de Maubuisson est sans précédent en Ile-de-France. Cette forêt de 1 340 ha va bénéficier aux 100 000 habitants des sept communes riveraines mais aussi aux 12 millions de franciliens. Historiquement présent dans le Val d’Oise, à Argenteuil et désormais à Cergy, Dassault Aviation est particulièrement heureux de soutenir ce projet.

« Comme l’a rappelé le One Forest Summit 2023, les forêts jouent un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité et dans la régulation du climat en séquestrant d’importants volumes de CO 2 . Être Grand Mécène de la forêt de Maubuisson est cohérent avec la démarche de réduction de notre empreinte environnementale. Nous mettons en œuvre un ensemble d’actions pour atteindre le Net Zero en 2050, conformément à nos engagements. Nous explorons plusieurs pistes, dont celle des SAF qui nous paraît très prometteuse, pour réduire drastiquement les émissions de CO 2 de nos Falcon. Nous faisons également porter nos efforts sur l’économie circulaire, la sobriété énergétique de nos usines et la diminution de nos émissions industrielles », a déclaré Eric Trappier , PDG de Dassault Aviation.

* * *

La démarche RSE de Dassault Aviation repose sur plusieurs piliers, parmi lesquels :

L’utilisation des SAF (Sustainable Aviation Fuel) : les carburants d’aviation durable peuvent éviter 80% à 90% des émissions totales de CO 2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au kérosène fossile. Ils contribuent à réduire d’autres émissions nocives telles que les particules et les oxydes de soufre. Les Falcon sont certifiés pour être compatibles avec l’usage de SAF contenant jusque 50% de composés non fossiles. Le Falcon 10X sera compatible « 100% SAF » dès son entrée en service.

L’innovation aéronautique, source de gains en termes d’aérodynamique, de masse et d’efficacité de la motorisation pour nos avions. Dassault Aviation coordonne et participe à de nombreux projets scientifiques et technologiques dans le cadre des programmes français, européens et internationaux (France Relance et France 2030 – SESAR – Clean Aviation …).

L’optimisation des opérations aériennes grâce à des systèmes comme FalconEye qui permet d’atterrir par très mauvais temps et d’éviter les déroutements, ou comme FalconWays qui permet d’ajuster le plan de vol en temps réel.

La sobriété énergétique et la réduction des émissions industrielles , avec des nouveaux bâtiments plus efficients, l’optimisation des consommations, l’installation de panneaux solaires, des procédés de fabrication plus performants, la transition vers des véhicules électriques ou hybrides, le télétravail, les moyens de conférence à distance, les hubs logistiques… NB : Dassault Aviation fait partie du classement Climate Leaders 2023 du Financial Times recensant les 500 entreprises européennes les plus performantes dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

L’économie circulaire , à travers l’optimisation des consommations de matières premières, l’approvisionnement de matière recyclée et la valorisation des déchets.

La compensation des émissions en finançant des projets permettant de stocker du CO 2 .

NB : s’agissant d’un mécénat, le projet de Maubuisson n’est pas comptabilisé dans nos compensations.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, le développement, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2022, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,9 milliards d’euros. Le Groupe compte 12 700 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort - Tél. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - Tél. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

Pièce jointe