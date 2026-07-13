Dassault Aviation fait voler NAMIB avec son Rafale

Dassault Aviation et Harmattan AI annoncent avoir réalisé en vol un engagement collaboratif simulé entre un Rafale F4 et un drone embarquant une charge utile NAMIB, nouveau produit de guerre électronique développé conjointement par les deux industriels.

Charge utile de guerre électronique capable de détecter, d'identifier et de localiser des émissions électromagnétiques, notamment celles de systèmes de défense antiaérienne, NAMIB peut être embarquée sur des drones tactiques, de type quadricoptère, ou sur des drones à voilure fixe de plus longue endurance.

"Lors du vol de démonstration, NAMIB a discrètement localisé avec une grande précision un radar à plusieurs dizaines de kilomètres. Cette localisation a été transmise au Rafale, qui a ensuite simulé une passe de tir sur cet objectif", précise le constructeur aéronautique.

Le développement de NAMIB, lancé en janvier 2026, constitue l'un des volets du partenariat stratégique entre Dassault Aviation et Harmattan AI, dont l'objectif est d'intégrer des capacités autonomes avancées dans la prochaine génération de systèmes de combat aérien.