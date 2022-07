Dassault Aviation : COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

COMMUNIQU├ē DE MISE ├Ć DISPOSITION

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2022

La soci├®t├® DASSAULT AVIATION annonce avoir mis ├Ā la disposition du public et d├®pos├® aupr├©s de lÅŒÄ†Ă–Autorit├® des March├®s Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2022.

Le Rapport Financier Semestriel peut être consult├® sur le site internet de la soci├®t├® ├Ā lÅŒÄ†Ă–adresse www.dassault-aviation.com , dans la rubrique « Finance/ Information r├®glement├®e 2022 ┬╗.

* * *

├Ć PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livr├®s dans plus de 90 pays depuis un si├©cle (dont 2 500 Falcon), Dassault Aviation dispose dÅŒÄ†Ă–un savoir-faire et dÅŒÄ†Ă–une exp├®rience reconnus dans la conception, le d├®veloppement, la vente et le support de tous les types dÅŒÄ†Ă–avion, depuis lÅŒÄ†Ă–appareil de combat Rafale jusquÅŒÄ†Ă–â”œÄ€ la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les syst├©mes spatiaux. En 2021, le chiffre dÅŒÄ†Ă–affaires de Dassault Aviation sÅŒÄ†Ă–est ├®lev├® ├Ā 7,2 milliards dÅŒÄ†Ă–euros. Le Groupe compte 12 400 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS :

Communication financi├©re

Nicolas Blandin - T├®l. : +33 (0)1 47 11 40 27 - nicolas.blandin@dassault-aviation.com

Communication institutionnelle

St├®phane Fort - T├®l. : +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand - T├®l. : +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

