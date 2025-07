Dassault Aviation: CA semestriel en hausse de 12%, carnet de commandes record information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 18:07









(Zonebourse.com) - Dassault Aviation publie un chiffre d'affaires ajusté consolidé en hausse de 12% au titre du 1er semestre 2025, à 2847 millions d'euros, contre 2538 millions d'euros un an plus tôt.



Le semestre aura été ponctué par la livraison de 7 Rafale (4 Rafale à l'Export, 3 Rafale à la France) et 12 Falcon, indique l'avionneur.



Le résultat opérationnel progresse de 6% par rapport au 1er semestre 2024 pour s'établir à 180 millions d'euros.



De son côté, le résultat net du 1er semestre est de 386 millions d'euros, en baisse de 56 millions d'euros par rapport au 1er semestre 2024. Ce résultat net comprend la surtaxe d'impôts en France de 67 millions d'euros, précise l'avionneur. Le consensus tablait sur un résultat net de 465 millions d'euros.



Le résultat net ajusté par action ressort ainsi à 4,94 euros.



Les prises de commandes du 1er semestre 2025 ressortent à 8075 millions d'euros contre 5134 millions d'euros au 1er semestre 2024, dont 96% à l'export.

Le carnet de commandes établit ainsi un nouveau record au 30 juin 2025, à 48,3 milliards d'euros (dont 314 avions : 186 Rafale Export, 53 Rafale France et 75 Falcon).



La guidance 2025 reste inchangée : chiffre d'affaires 2025 en hausse par rapport à celui de 2024 classe 6,5 milliards d'euros (dont la livraison de 40 Falcon et 25 Rafale).

'Cette guidance pour 2025 ne prend pas en compte de droits de douane aux États-Unis et des contremesures européennes éventuelles', précise la société.





Valeurs associées DASSAULT AVIATION 286,2000 EUR Euronext Paris -1,17%