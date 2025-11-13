Dassault Aviation au salon de Dubaï

(Saint-Cloud, le 13 novembre 2025) – Dassault Aviation se réjouit de participer au salon aéronautique de Dubaï, du 17 au 21 novembre.

Depuis 1973 et le Mirage 5, nous sommes partenaires des Forces armées des Émirats Arabes Unis, qui mettent actuellement en œuvre une flotte de Mirage 2000-9 et qui ont passé commande de 80 Rafale en décembre 2021.

Le Rafale est à l’honneur sur l’exposition statique du salon. Il est présenté en vol par l’armée de l’Air et de l’Espace française, qui opère un détachement de Rafale déployé sur la base émirienne d’Al Dhafra.

Sur le stand Dassault Aviation, un simulateur « Battle Lab » permet à nos visiteurs d’appréhender de façon interactive notre vision et nos développements en matière de combat collaboratif.

Deux avions d’affaires Falcon 6X et Falcon 8X sont également exposés :

Entré en service en 2023, le biréacteur Falcon 6X offre la plus grande section cabine de tous les avions d’affaires actuellement en service. Les niveaux de confort, d’insonorisation et de luminosité exceptionnels de cette cabine en font un nouveau standard sur le marché. L’autonomie du Falcon 6X est de plus de 10 000 km.

Triréacteur capable de franchir près de 12 000 km, le Falcon 8X offre une combinaison unique d’efficacité et de flexibilité d’emploi dans le segment des appareils à très long rayon d’action.

De nombreux Falcon sont opérés au Moyen-Orient où la fiabilité, le confort et les performances de nos avions d’affaires sont appréciés. La présence à Dubaï du centre de services ExecuJet, filiale à 100% de Dassault Aviation, en fait l’un des points clés du réseau de support Falcon.

À PROPOS DE DASSAULT AVIATION :

Avec plus de 10 000 avions militaires et civils livrés dans plus de 90 pays depuis un siècle, Dassault Aviation dispose d’un savoir-faire et d’une expérience reconnus dans la conception, la production, la vente et le support de tous les types d’avion, depuis l’appareil de combat Rafale jusqu’à la famille de business jets haut de gamme Falcon en passant par les drones militaires et les systèmes spatiaux. En 2024, le chiffre d’affaires de Dassault Aviation s’est élevé à 6,2 milliards d’euros. Le Groupe compte 14 600 collaborateurs. dassault-aviation.com

CONTACTS PRESSE :

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Photos HD : mediaprophoto.dassault-aviation.com

Vidéos HD : mediaprovideo.dassault-aviation.com

