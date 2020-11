Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Darmanin veut faire évoluer la répartition entre police et gendarmerie-Le Parisien Reuters • 14/11/2020 à 23:27









PARIS, 14 novembre (Reuters) - Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin veut faire évoluer la la répartition des tâches entre police et gendarmerie pour aller vers une "organisation plus efficace", indique-t-il dans un entretien au Parisien daté de dimanche. "Il est hors de question de toucher à notre modèle, qui voit agir deux forces complémentaires. Mais il y a une mauvaise répartition entre police et gendarmerie sur le plan national", déclare-t-il. "Il faut sans tabou aller vers une organisation plus efficace. J'ouvre ce chantier qui n'avait pas été ouvert depuis des dizaines d'années", ajoute le ministre. Gérald Darmanin veut notamment consolider les coopérations entre police et gendarmerie dans "les domaines qui exigent une action conjointe comme le maintien de l'ordre mais aussi dans les domaines de forte compétence comme la police technique et scientifique (PTS) ou le Cyber". Il exclut toutefois toute fusion entre police et gendarmerie, estimant qu'il s'agirait d'une "funeste erreur". (Blandine Hénault)

