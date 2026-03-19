Darden Restaurants revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles, les options abordables stimulant la demande

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La société mère d'Olive Garden, Darden Restaurants DRI.N , a relevé jeudi ses prévisions de ventes annuelles, pariant sur ses options de menu à prix avantageux et ses efforts de marketing pour stimuler la demande dans l'ensemble de ses chaînes de restauration décontractée.

Darden, comme beaucoup d'autres chaînes de restaurants, a lancé des offres de repas axées sur la valeur ainsi que des initiatives telles que le partenariat avec Uber Direct pour la livraison à domicile afin d'attirer les consommateurs soucieux de leur budget dans un contexte économique agité.

Son homologue Cava CAVA.N a augmenté ses ventes annuelles à magasins comparables au-dessus des estimations le mois dernier, signalant une demande résiliente pour ses bols méditerranéens sains.

Darden s'attend à ce que les ventes de restaurants comparables pour l'exercice 2026 augmentent de 4,5 %, par rapport à ses prévisions antérieures de 3,5 % à 4,3 %.

La société a également réduit ses prévisions de bénéfices annuels entre 10,57 $ et 10,67 $ par action, dont le point médian est supérieur aux estimations de 10,57 $.

Les ventes de LongHorn Steakhouse, une marque de restauration appartenant à Darden, ont augmenté de 7,2 % par rapport à l'année précédente au cours du troisième trimestre clos le 22 février, contre une croissance de 2,6 % l'année précédente.

Les ventes d'Olive Garden ont augmenté de 3,2 % au cours du trimestre, contre 0,6 % au cours du même trimestre de l'année précédente.

Les ventes de Darden au troisième trimestre, qui se sont élevées à 3,34 milliards de dollars, ont dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 3,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, les prix élevés du bœuf , un ingrédient clé, ont réduit les marges des chaînes de restaurants telles que Darden.

Darden a déclaré en décembre qu'elle avait absorbé les coûts liés aux droits de douane plutôt que de les répercuter, car l'incertitude de l'économie et du marché de l'emploi rendait les clients sensibles aux augmentations de prix.

Les actions de Darden étaient en baisse de près de 3 % dans les échanges avant bourse jeudi, après que le bénéfice du troisième trimestre de la société de 2,68 $ par action ait manqué les estimations de 2,94 $.