Darden Restaurants en baisse après avoir manqué les prévisions de bénéfices trimestriels

18 septembre - ** Les actions de Darden Restaurants DRI.N , société mère d'Olive Garden, chutent de 9,7 % à 188,63 $ dans les premiers échanges

** L'action devrait connaître sa pire journée depuis mars 2022, si les pertes se maintiennent ** La société manque les estimations de bénéfices pour le 1er trimestre, affiche un BPA ajusté de 1,97 $ par rapport aux estimations de 2 $, tandis que les ventes de 3,04 milliards de dollars sont conformes aux attentes - données compilées par LSEG

** Les restaurants décontractés sont confrontés à des problèmes de demande en raison de l'incertitude macroéconomique, tout en luttant contre la hausse des coûts des intrants

** La société réitère ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel de 10,50 à 10,70 $, largement en dessous des estimations de 10,68 $

** DRI s'attend maintenant à ce que les ventes annuelles augmentent de 7,5 % à 8,5 %, par rapport à la prévision précédente de 7 % à 8 %, mais largement en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 8,3 %

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 12 % depuis le début de l'année