Darden Restaurants chute après que Truist Securities l'ait rétrogradé à "hold"

8 janvier - ** Les actions de Darden Restaurants DRI.N , propriétaire d'Olive Garden, ont baissé de 1,4 % à 196,97 avant le marché

** Truist Securities rétrograde l'évaluation de "buy" à "hold"; réduit le PT à 207 $ de 240 $

** La société de courtage cite une configuration difficile à l'approche de 2026, avec peu de nouveaux moteurs de ventes et des comparaisons difficiles après les coups de pouce de l'année dernière des "favoris des fans" et le lancement de la livraison fin février 2025

** Le positionnement de valeur d'Olive Garden n'a pas généré de croissance, la livraison n'ayant apporté qu'une faible contribution; il doute qu'elle soit un moteur de croissance important en 2026

** 20 des 33 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver", 1 à "vendre"; le PT médian est de 222 $ - données compilées par LSEG

** L'indice DRI a baissé de 1,4 % en 2025