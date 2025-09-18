Darden, la société mère d'Olive Garden, manque ses prévisions de bénéfices trimestriels en raison de l'augmentation des coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - Darden Restaurants, la société mère d'Olive Garden DRI.N , a manqué les estimations de bénéfices du premier trimestre jeudi, touchée par des coûts d'intrants et de marketing plus élevés dans un contexte d'incertitude économique croissante.

La société a relevé ses prévisions de croissance des ventes annuelles de 7,5 % à 8,5 %, mais le point médian de la fourchette s'est avéré largement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,3 %, selon les données compilées par LSEG.

Les actions du propriétaire de LongHorn Steakhouse, qui ont gagné près de 12 % cette année, ont baissé d'environ 8 % dans les échanges avant bourse à la suite des résultats.

Darden Restaurants, à l'instar de ses homologues du secteur de la restauration rapide, a mis en place des offres de valeur telles que des plats à emporter à 6 dollars, tout en intensifiant ses efforts de marketing et de publicité afin d'attirer les clients soucieux de leur budget.

Toutefois, la hausse des prix des produits et l'affaiblissement du marché du travail ont incité les clients à opter pour des repas à domicile, ce qui rend plus difficile pour les propriétaires de restaurants de maintenir la croissance de leurs ventes.

Des données ont montré que les dépenses des restaurants aux États-Unis ont diminué en juillet, l'inflation ayant réduit les budgets discrétionnaires.

Le total trimestriel des coûts d'exploitation et des dépenses de l'entreprise a augmenté de 8,8 % pour atteindre 2,71 milliards de dollars, en partie en raison des coûts plus élevés des ingrédients tels que le bœuf.

Ses pairs, Chipotle Mexican Grill CMG.N et Yum Brands YUM.N , société mère de Taco Bell, ont enregistré une baisse de leurs ventes au cours des derniers trimestres.

Darden a affiché un bénéfice ajusté de 1,97 $ par action pour le trimestre clos le 24 août, manquant les estimations de 2 $ par action. Le bénéfice trimestriel de la société n'a pas été atteint après trois trimestres consécutifs de dépassement des attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires de 3,04 milliards de dollars réalisé au premier trimestre était conforme aux estimations de Wall Street.

Darden a maintenu sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année de 10,50 à 10,70 dollars par action.