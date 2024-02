Danske Bank AM va déléguer des gestions à BlackRock et GSAM

Danske Bank Asset Management, la société de gestion de la banque danoise Danske Bank, vient de signer des partenariats stratégiques avec les gestionnaires américains Goldman Sachs Asset Management et BlackRock. Ces derniers se verront confier la gestion d’un certain nombre de stratégies actions et obligataires sur lesquelles Danske Bank AM n’est pas spécialisée.

« Nous considérons Goldman Sachs Asset Management et BlackRock comme faisant partie des meilleures sociétés de gestion au monde en ce qui concerne les stratégies qu’elles gèreront pour nous à l’avenir, et nous espérons que ces partenariats nous permettront de renforcer et d'étendre notre position unique dans la région nordique, mesurée en termes de qualité des produits », a commenté Thomas Otbo, le directeur des investissements de Danske Bank Asset Management.

Porter les encours à 148 milliards d’euros à fin 2028

Danske Bank AM continuera à se concentrer sur ses expertises cœur de métier, que sont les actions et les obligations nordiques, les solutions de portefeuilles, les investissements alternatifs liquides et illiquides, les stratégies actions quantitatives et les solutions indicielles sur mesure, avec des préférences durables. D’autres stratégies phares sur les actions et obligations s’ajoutent à cela.

Cela conduira à des suppressions de poste dans les équipes de gestion de la société danoise, a appris le site Internet danois AMWatch. Kasper Brix-Andersen, le responsable des actions internationales de Danske Bank AM, a d’ailleurs annoncé son départ sur Linked-In, après six ans à ce poste. « La nouvelle direction stratégique de Danske Bank Asset Management a malheureusement conclu que je ne ferai pas partie du voyage », précise-t-il .

Ces accords s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle stratégie de croissance mise au point par Danske AM et présentée le 2 février.

Cette stratégie vise à faire croître les encours sous gestion, de 770 milliards de couronnes danoises (103 milliards d’euros) fin 2023 à environ 1.100 milliards de couronnes (148 milliards d’euros) fin 2028.

Laurence Marchal