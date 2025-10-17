Dans une Europe dans le rouge foncé, le CAC 40 a fait preuve de résistance

(AOF) - Les places européennes ont fini dans le rouge, mais le CAC 40 a fait de la résistance en se maintenant sur des niveaux inédits depuis la fin mars. La tendance a été affectée par le fort repli du secteur bancaire, après l’annonce hier aux Etats-Unis de pertes liées à des prêts litigieux pour deux établissements régionaux. Sur le marché parisien, le repli des banques a en partie été compensé par la très bonne performance d’EssilorLuxottica, qui a signé le meilleur trimestre de son histoire. Le CAC 40 ne cède que 0,18%, à 8 174,20 points, alors que l’EuroStoxx 50 a perdu 0,77%, à 5 608,75 points.

Les banques régionales américaines sous pression

Aux Etats-Unis, malgré le " shutdown " qui sévit depuis plus de deux semaines, les indices font de la résistance. A 17h45 Dow Jones gagne 0,27% et le S&P 500 grappille 0,05%. Ils sont soutenus, par l'annonce faite par Donald Trump sur Fox Business qu'il rencontrerait son homologue chinois dans deux semaines. Vendredi dernier, les marchés avaient paniqué en toute fin de séance, justement parce que le président américain remettait en cause cette entrevue en réaction à des restrictions d'exportations de terres rares imposées par Pékin.

La tendance reste toutefois fragile en raison des inquiétudes qui pèsent sur les banques régionales américaines. Les établissements Zions Bancorp et Western Alliance Bancorp ont été victimes de prêts douteux et frauduleux, provoquant une nette baisse du secteur jeudi soir. La faillite de la Silicon Valley Bank, qui avait provoqué la crise des banques régionales en mars 2023, est toujours bien présente dans la mémoire des investisseurs.

"La différence majeure tient à la nature du choc,", explique John Plassard associé responsable de la stratégie chez Cité Gestion Private Bank. "Ce n'est plus une crise de liquidité soudaine, mais une érosion progressive de la qualité du crédit. Les pertes ne viennent plus des portefeuilles obligataires, mais de prêts commerciaux fragilisés, souvent liés à des fraudes ou à des défauts en cascade. Les faillites de Tricolor Holdings (crédit automobile subprime) et First Brands Group (pièces automobiles) ont révélé des pratiques de due diligence parfois défaillantes, jusque chez Jefferies, dont le titre a encore perdu plus de 10% hier".

Paris fait bande à part

Dans la séance du jour, le CAC 40 a réussi à surnager grâce à l'envolée boursière d'EssilorLuxottica. D'ailleurs, sur le reste de la semaine, il a été principalement soutenu par les résultats d'entreprises, notamment ceux de LVMH qui ont permis à tout le secteur du luxe de se distinguer.

La Bourse de Paris a également profité d'une baisse de l'incertitude politique avec le rejet des deux motions de censure du gouvernement à l'Assemblée nationale jeudi. Le spread franco-allemand s'est stabilisé et se situe ce vendredi à 78,5 points, contre 76,7 hier et 89 points le 6 octobre après la démission de Sébastien Lecornu.

Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a progressé de 3,24%, son meilleur exercice hebdomadaire depuis la fin du mois d'avril dernier.

Au niveau de la macro-économie, l'inflation dans la zone euro a progressé de 0,1% en septembre, portant la hausse en rythme annuel à 2,2%, des données conformes aux attentes.

En ce qui concerne les matières premières, l'once d'or s'est affichée en baisse après avoir touché un nouveau record dans la nuit à plus de 4378 dollars.

Du côté des valeurs, cette semaine, le secteur de la défense a été particulièrement délaissé. Après la trêve à Gaza et dans la perspective de la rencontre en Donald Trump et Vladimir Poutine, les investisseurs en ont profité pour prendre une partie de leurs bénéfices sur des titres qui ont très nettement surperformé depuis le début de l'année.