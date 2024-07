Dans une conjoncture difficile, REALITES accentue sa restructuration et ouvre un nouveau cycle

Le groupe de développement territorial REALITES publie ce jour ses réservations, ses actes et son chiffre d’affaires IFRS pour le premier semestre 2024.

« Avec le Conseil d’administration et l’équipe de direction, je m’inscris résolument aux côtés de l’ensemble de nos collaborateurs et de nos partenaires pour traverser cette période, avec détermination, responsabilité et humilité. Face aux difficultés exceptionnelles que notre marché rencontre, REALITES prend les décisions qui s’imposent pour s’engager dans un nouveau cycle », commente Yoann Choin-Joubert, président directeur général de REALITES.