Dans un Paris étouffant, le défilé « cascade » de Louis Vuitton fait l'objet de toutes les attentions

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* L'installation d'un podium attire l'attention en pleine vague de chaleur extrême

* LVMH affirme que la cascade n'a pas nécessité d'eau supplémentaire

* Les détracteurs estiment que ce défilé a mis en évidence les tensions liées aux inégalités

par Alessandro Parodi et Tassilo Hummel

Le groupe de luxe LVMH LVMH.PA a déclaré qu’aucune eau n’avait été gaspillée pour la gigantesque cascade artificielle construite par sa marque phare Louis Vuitton afin d’inaugurer mardi la Fashion Week de Paris , alors que la capitale française étouffait sous une vague de chaleur record qui a fait de la consommation d’eau un sujet sensible.

Cette cascade de huit mètres de haut — dressée devant un podium recouvert de sable — a servi de toile de fond au défilé printemps-été 2027 de l’auteur-compositeur-interprète Pharrell Williams. La structure a été installée à l’extérieur de la Cité Universitaire, un vaste complexe résidentiel du XXe siècle situé dans le sud de Paris qui accueille 12 000 étudiants par an, selon son site web.

Alors que les températures dépassaient les 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) dans une grande partie de la France, les images de cette installation ont rapidement attiré l’attention des habitants et des élus locaux, relançant le débat sur la manière dont les marques de mode utilisent la ville et ses monuments à des fins commerciales.

« L’eau utilisée pour créer la vague provient entièrement du réseau d’approvisionnement en eau de Paris; elle a été pompée jusqu’au site, puis entièrement réinjectée dans le réseau d’assainissement parisien via un système en circuit fermé », a déclaré à Reuters une porte-parole de LVMH.

Elle a ajouté que le sable serait réutilisé sur les terrains de beach-volley de la Cité Universitaire et par un partenaire de recyclage, et que l’événement avait été adapté pour respecter la réglementation relative aux vagues de chaleur.

Le directeur de la communication de la Cité Universitaire, Jérôme Duplan, a également indiqué que l’eau circulait dans un circuit fermé.

« UN MESSAGE TRÈS MALHEUREUX »

Les partisans de la Fashion Week affirment que l’organisation de défilés dans des bâtiments publics renforce l’image de Paris en tant que capitale mondiale de la mode, mais certains projets ambitieux du secteur se sont heurtés à la résistance des riverains.

Des personnalités politiques françaises ont accusé le premier défilé de Williams en 2023 , qui avait entraîné la fermeture du plus ancien pont de Paris près du musée du Louvre et de la cathédrale Notre-Dame, de s’approprier l’espace public.

« Je comprends la réaction du public face à des privatisations mal expliquées, avec des restrictions d’accès et, en pleine canicule, un spectacle qui envoie un message très malvenu », a déclaré Melody Tonolli, adjointe au maire de Paris chargée des conditions de vie des étudiants, à propos de ce dernier défilé.

LVMH a indiqué que cette installation de six semaines avait été convenue en concertation avec son hôte. Duplan, de la Cité Universitaire, a précisé que le parrainage de Louis Vuitton avait contribué à financer la structure, qui subit des pressions financières en raison de la baisse des subventions publiques et de la hausse des coûts.

Certains de ses résidents ont toutefois déclaré avoir été traités de manière injuste et que, bien qu’ils paient un loyer, ils ne pouvaient pas utiliser certaines installations et devaient adapter leur quotidien en raison de l’événement. Le défilé a mis en évidence un fossé criant entre la richesse extrême et leurs propres conditions de vie.

« Quand on voit où nous vivons, comment nous vivons et ce que Louis Vuitton vient de réaliser, c’est un véritable paradoxe », a déclaré l’étudiante Emma Keller.