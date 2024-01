Dans quoi investir en 2024 ?

(Crédits photo : Unsplash - bruce mars )

Chaque nouvelle année apporte de nouvelles opportunités d'investissement, mais la clé réside dans votre capacité à discerner les éléments importants permettant de maximiser ces opportunités. Dans cet article, nous allons explorer quelques placements susceptibles de vous intéresser en 2024 en fonction de l'évolution de l'environnement macro-économique et des risques qui pourraient survenir en 2024.

Que faut-il suivre en 2024 pour mieux comprendre l'évolution du paysage macro-économique mondial ?

Alors que beaucoup d'analystes et d'investisseurs considèrent que les risques d'une récession aux États-Unis sont derrière nous, d'autres économistes considèrent que les marchés sous-estiment actuellement la possibilité d'un environnement de taux d'intérêt élevés pour longtemps (le fameux « higher for longer » de Jerome Powell) et son impact sur la croissance américaine, mais aussi mondiale.

Bien que l'inflation soit nettement inférieure aux niveaux record atteints en 2022, elle reste bien au-dessus de l'objectif des 2 % d'inflation imposé par la majorité des banques centrales des économies les plus développées. Ce niveau est considéré comme un niveau de stabilité des prix acceptable et sans répercussion négative sur l'économie.

De plus, cela prend généralement plusieurs années pour que l'inflation ne retombe à des « niveaux acceptables » après une période de forte inflation, notamment à cause des prix des produits ou des services des entreprises qui restent élevés ou encore de la spirale salaires/prix.

Au-delà de l'impact de l'inflation et de la politique monétaire sur la direction de la croissance économique mondiale, plusieurs autres facteurs de risque seront à surveiller.

Il y a bien sûr la guerre en Ukraine et le conflit Israélo-Palestinien, mais aussi d'autres potentiels facteurs de risque et de tensions géopolitiques comme le résultat d'élections importantes comme aux États-Unis, à Taïwan ou en Inde.

L'évolution des divergences macroéconomiques entre les différentes puissances mondiales, notamment les États-Unis, l'Europe et la Chine, pourrait également offrir des opportunités d'investissement intéressantes en fonction des changements cycliques, mais aussi structurels, dans ces différentes régions.

Investir dans l'or

L'or est généralement favorisé par les investisseurs et les épargnants en période d'incertitudes ou lorsque le climat géopolitique se détériore. Une aggravation des conflits précédemment mentionnés pourrait soutenir la demande d'or en 2024 tout comme l'apparition de nouveaux conflits.

On pensera par exemple aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, surtout dans le domaine des technologies, ou aux tensions entre la Chine et Taïwan avec l'élection présidentielle qui se tiendra à Taïwan le 13 janvier.

Un ralentissement de la croissance économique, ou un environnement de taux d'intérêt élevé plus longtemps qu'anticipé, pourraient aussi soutenir la hausse du métal jaune.

Enfin, les achats d'or par les banques centrales mondiales continuent d'atteindre des niveaux importants après une année record en 2022, ce qui soutient la demande du métal. Cette tendance pourrait continuer en 2024 alors que certaines banques centrales veulent s'affranchir de leur dépense au dollar américain.

Acheter des obligations

Après avoir enregistré ses pires performances en 2022, le marché obligataire a fortement rebondi en 2023 et pourrait encore offrir des opportunités d'investissement intéressantes en 2024, avant une baisse de taux potentielle.

À mesure que les taux d'intérêt diminuent, les investisseurs déjà positionnés sur des fonds obligataires à long terme pourraient profiter d'une hausse supplémentaire de la valeur de leurs obligations (en plus de bénéficier de coupons plus importants que l'évolution des taux).

Cette dynamique s'explique par le fait que les prix des obligations et les taux d'intérêt ont une relation inverse (corrélation négative). Les prix des obligations ont donc tendance à augmenter lorsque les taux d'intérêt baissent.

Investir dans l'intelligence artificielle

L'engouement des investisseurs à l'égard des initiatives liées à l'intelligence artificielle (IA) de nombreuses grandes entreprises américaines a joué un rôle essentiel dans la forte augmentation de leurs cours de bourse ces derniers mois.

Ce secteur prometteur pourrait offrir des opportunités d'investissement attractives, à condition que l'économie mondiale n'entre pas dans une récession majeure.

Pour tirer parti de ces perspectives, vous pouvez vous tourner vers les grandes entreprises technologiques américaines comme les « Magnificent Seven » (Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia et Tesla).

Cependant, elles sont relativement chères et il peut être judicieux de considérer des entreprises plus petites qui pourraient aussi bénéficier de la croissance du secteur de l'IA. De plus, les small caps sous ont sous performées les larges caps ces dernières années.

Il est aussi intéressant de noter que les avancées dans le domaine de l'IA ne se limitent pas aux États-Unis. Surveiller les progrès réalisés dans ce secteur dans d'autres grandes puissances, notamment en Chine, pourrait donc fournir d'autres opportunités d'investissement prometteuses.

Attention tout de même à prendre en compte le risque accru d'un investissement dans des small caps ou sur des marchés étrangers comme la Chine.

Outre les entreprises technologiques, d'autres domaines d'application de l'IA sont intéressants à prendre en compte. La cybersécurité et le secteur de la santé, par exemple, connaissent une activité significative dans le développement et l'application de technologies intelligentes.

En diversifiant vos choix d'investissement et en tenant compte de ces différentes facettes de l'IA, vous pourrez mieux vous positionner pour profiter de la croissance de cette technologie