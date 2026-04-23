Dans deux unités d'Amazon, le "constructeur" remplace les titres de poste traditionnels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Amazon va renommer les employés de Ring et Blink en tant que "constructeurs" et les managers en tant que "leaders constructeurs".

* Certains employés craignent que les changements de titre n'entravent les promotions et les augmentations de salaire, ont déclaré des sources à Reuters.

* Amazon affirme que les voies de rémunération et de promotion restent inchangées, afin de réduire la bureaucratie.

par Greg Bensinger

Au cours de la période d'évaluation annuelle d'Amazon AMZN.O , des centaines d'employés verront leur titre de poste supprimé.

L'entreprise ne punit pas les employés peu performants. Dans le cadre d'un test, elle supprime les titres traditionnels des cols blancs chargés des produits de ses unités de sécurité domestique Ring et Blink. À partir du mois prochain, ils seront simplement appelés "constructeurs" et leurs patrons "leaders constructeurs".

L'homme qui supervise ce changement, actuellement nommé "Chief Product Officer", en a exposé les raisons dans un mémo interne publié ce mois-ci et dont Reuters a pris connaissance. "Nous sommes déterminés à faire de notre entreprise une organisation d'avenir, ce qui implique d'être transparent et ouvert au changement", a écrit Jason Mitura dans ce courriel, confirmé par Amazon.

"Nous passons à une seule famille d'emplois: Builder", a-t-il écrit. "En tant que bâtisseurs, nous définissons et récompensons le succès par une seule question: quelle est la portée et l'ampleur de la valeur client que vous créez?" Ring et Blink fabriquent des caméras et des sonnettes connectées à l'internet pour la surveillance des habitations.

LA SILICON VALLEY ADOPTE LE TITRE DE CONSTRUCTEUR

Le terme "constructeur" est devenu un terme générique dans la Silicon Valley pour désigner les travailleurs capables de résoudre seuls des problèmes, généralement à l'aide de l'IA, dans le cadre de projets qui nécessitaient autrefois des équipes d'ingénieurs et de chefs de projet. Meta META.O a testé sa propre version , en attribuant le titre de "AI builder" à certaines fonctions, a rapporté Reuters ce mois-ci. La société de paiement Block XYZ.N a commencé à appeler certains managers "joueurs-entraîneurs".

Le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, s'est lancé dans un projet plus vaste visant à réduire la bureaucratie de l'entreprise, notamment en mettant en place une ligne d'assistance interne pour dénoncer les formalités administratives excessives.

Jason Mitura a expliqué que le changement de titre signifie que "tout le monde peut proposer une modification de notre structure" et que les processus qui ne fonctionnent pas seront supprimés.

Mais avec l'élimination de titres durement acquis tels que "senior" et "lead", les travailleurs de l'unité ont déclaré à Reuters qu'ils craignaient que le chemin vers les promotions et les augmentations de salaire ne devienne plus difficile. Amazon a mis en place des fourchettes de salaires strictes et des attributions d'actions basées sur les performances et le niveau des employés.

D'autres personnes, qui ont également parlé sous le couvert de l'anonymat parce qu'elles n'étaient pas autorisées à discuter de questions internes, ont déclaré qu'elles craignaient que des changements de titres similaires ne soient déployés dans l'ensemble de l'entreprise.

Une porte-parole d'Amazon a déclaré que les craintes des travailleurs n'étaient pas fondées. "La rémunération, la croissance et les voies de promotion restent inchangées", a-t-elle déclaré. Le changement de titre "contribuera à favoriser une culture de l'expérimentation et à répondre plus efficacement aux besoins des clients". Le distributeur de chaussures en ligne Zappos, racheté par Amazon pour près d'un milliard de dollars en 2009 , a tenté pendant plusieurs années d'éliminer sa propre structure hiérarchique dans le cadre d'un système appelé "holacratie". Cette tentative a été abandonnée il y a plusieurs années.

Jason Mitura lui-même verra son titre de poste changer, peut-être pour devenir "builder lead", a déclaré la porte-parole.