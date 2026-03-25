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Danone : vers un comblement du 'gap' des 66,34E ?
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 20:16

Malgré son statut de valeur défensive, Danone a peu profité d'arbitrages au détriment de valeurs vulnérables à la hausse des taux ou aux inversions de cycle: le titre était collé à sa MM200 le 27 février vers 73E, il rechute à présent sous 67,5E : le titre s'achemine vers un probable comblement du 'gap' des 66,34E du 30 janvier.

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