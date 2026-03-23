Danone va acquérir le spécialiste des repas complets Huel

PHOTO DE FICHIER : Logo du groupe alimentaire français Danone au siège de l'entreprise à Rueil-Malmaison

‌Danone a ​annoncé lundi la signature d’un ​accord définitif en ​vue d’acquérir ⁠Huel, groupe spécialisé ‌dans les repas complets et ​nutritionnellement ‌équilibrés, dans ⁠le cadre de sa stratégie "Renew ⁠Danone" ‌visant à renforcer ⁠ses ‌positions dans ⁠la nutrition fonctionnelle.

L’opération ⁠reste ‌soumise aux conditions ​usuelles, ‌notamment l’obtention des autorisations réglementaires, ​précise un ⁠communiqué du groupe agroalimentaire français.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)