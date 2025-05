Danone: Shane Grant sur le départ information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Danone annonce que Shane Grant, Directeur Général Adjoint (DGA) du Groupe, en charge des Amériques, des Produits laitiers et d'origine végétale, et des Ventes mondiales, quittera l'entreprise le 13 juin 2025 pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle. Il était également membre du Comité Exécutif.



Dans l'attente de sa succession, Véronique Penchienati-Bosetta, également DGA Groupe, assurera l'intérim en reprenant ses fonctions en plus de ses responsabilités actuelles.







Valeurs associées DANONE 75,220 EUR Euronext Paris -0,24%