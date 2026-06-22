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Danone renforce ses positions dans la nutrition saine avec deux acquisitions en Australie
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 08:11

Le groupe a annoncé la signature de deux accords définitifs destinés à renforcer sa présence en Asie-Pacifique dans les segments de la nutrition saine à forte croissance.

Danone va d'abord acquérir l'australien MADE Group, une entreprise en forte expansion dont le portefeuille est centré sur des produits axés sur la santé, notamment les boissons protéinées, les yaourts favorisant la santé intestinale et les produits à base de coco. Basée à Melbourne, la société dispose également d'une expertise reconnue en innovation, marketing et gestion intégrée de la chaîne d'approvisionnement.

Présent en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Asie du Sud-Est, MADE Group a enregistré ces dernières années une croissance à deux chiffres et des marges attractives. Pour l'exercice clos en juin 2026, son chiffre d'affaires devrait dépasser 300 MEUR. Selon Danone, cette acquisition renforcera significativement son activité Produits laitiers et d'origine végétale (EDP) dans la région Asie-Pacifique et contribuera positivement dès la première année à sa marge opérationnelle ainsi qu'à son bénéfice net par action.

Parallèlement, Danone rachètera les 49% qu'il ne détient pas encore dans sa co-entreprise australienne de produits laitiers frais créée avec Saputo Dairy Australia. Ce partenariat a permis au groupe français de s'imposer sur le marché australien des yaourts fonctionnels grâce aux marques YoPRO, Activia et Ultimate.

La finalisation de ces deux opérations reste soumise aux autorisations réglementaires et autres conditions habituelles de clôture. Elle est attendue au cours du second semestre 2026.

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