Danone recule après l'élargissement du rappel de lait infantile en Europe

Danone DANO.PA recule en Bourse vendredi après avoir annoncé la veille un élargissement de son rappel de lots de lait infantile en France, en Allemagne et en Autriche en raison d'un risque de contamination par la toxine céréulide.

Dans les premiers échanges, l'action Danone recule de 1,8% à 70,56 euros, alors que le CAC 40 recule dans le même temps de 0,41%.

La céréulide, qui peut provoquer nausées et vomissements, a été détectée dans des ingrédients provenant d'une usine chinoise fournissant un grand nombre de fabricants de lait infantile tels que Nestlé NESN.S , Danone et Lactalis, conduisant à des rappels dans plusieurs dizaines de pays.

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a par la suite abaissé le seuil autorisé de toxine céréulide dans le lait infantile afin de renforcer la protection des nourrissons, provoquant de nouveaux rappels de produits.

En France, Danone a annoncé jeudi soir élargir un premier rappel lancé le 23 janvier. Ce dernier rappel concerne des lots de lait infantile de marque Gallia et Blédina.

Le groupe a aussi rappelé des produits Aptamil et Milumil en Autriche et en Allemagne, a indiqué jeudi l'agence autrichienne de sécurité alimentaire.

