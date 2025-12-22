Danone recule après des mesures anti-dumping de Pékin
information fournie par Zonebourse 22/12/2025 à 16:03
Selon le ministère chinois du Commerce, ces mesures - qui entreront en vigueur demain - vont prendre la forme de dépôts temporaires de droits compensateurs.
D'après Pékin, il existe en effet des preuves préliminaires selon lesquelles les produits laitiers importés en provenance de l'UE bénéficient de subventions, portant un préjudice substantiel à l'industrie laitière chinoise avec un lien de causalité entre les subventions et le préjudice.
L'enquête, ouverture le 21 août 2024 à la demande de l'Association laitière de Chine et de l'Association de l'industrie laitière de Chine, a été menée conformément aux lois et réglementations chinoises et aux règles de l'OMC, ajoute le ministère.
Si la région Chine, Asie du Nord & Océanie représentait moins de 12% du chiffre d'affaires total de Danone au premier semestre, il s'agit aussi de sa zone géographique la plus dynamique avec une croissance de 11,7% en données comparables.
Suite à ces informations, le titre Danone accusait un repli limité de 1,2% lundi après-midi à la Bourse de Paris, mais conserve encore un gain de l'ordre de 18% sur l'exercice 2025.
Valeurs associées
|76,860 EUR
|Euronext Paris
|-1,16%
