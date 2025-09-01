 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Danone réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches de €1,3 md
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 18:37

Danone SA DANO.PA :

* DANONE RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,3 MILLIARD D'EUROS

* UNE TRANCHE DE TITRES À TAUX VARIABLE D'UNE DURÉE DE 2 ANS D'UN MONTANT DE 800 MILLIONS D'EUROS

* UNE TRANCHE DE TITRES SUPER SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE À TAUX FIXE RÉAJUSTABLE D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS

* RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVU LE 8 SEPTEMBRE ET LES TITRES SERONT ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT PARIS

Texte original nGNE878D9R Pour plus de détails, cliquez sur DANO.PA

(Rédaction de Gdansk)

