Danone réalise avec succès une émission obligataire en deux tranches de €1,3 md

* DANONE RÉALISE AVEC SUCCÈS UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EN DEUX TRANCHES D'UN MONTANT TOTAL DE 1,3 MILLIARD D'EUROS
* UNE TRANCHE DE TITRES À TAUX VARIABLE D'UNE DURÉE DE 2 ANS D'UN MONTANT DE 800 MILLIONS D'EUROS
* UNE TRANCHE DE TITRES SUPER SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE À TAUX FIXE RÉAJUSTABLE D'UN MONTANT DE 500 MILLIONS D'EUROS
* RÈGLEMENT-LIVRAISON PRÉVU LE 8 SEPTEMBRE ET LES TITRES SERONT ADMIS À LA NÉGOCIATION SUR EURONEXT PARIS
